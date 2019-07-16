Мимо крокодил: В США аллигатор ворвался на съемки гей-порно

Аллигатор. Иллюстративное фото / Триникси

Известная организация, борящаяся за права животных, PETA ("Люди за этичное обращение с животными") раскритиковала свежий порноролик, опубликованный на интернет-портале Men.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Ladbible. По их данным, в PETA обратили внимание на ролик, в котором двое актеров — Калеб Страйкер и Диего Санс – практикуют анальный секс в национальном парке Эверглейдс (штат Флорида).

Причем в нескольких кадрах на заднем плане – за совокупляющимися мужчинами − прополз аллигатор.

По словам главы PETA Элизы Аллен, животных ни в коем случае нельзя использовать в качестве декораций или реквизита.

"Они заслуживают того, чтобы избежать стресса, ограничений, яркого света и шума, которые всегда присутствуют на съемочной площадке. PETA выступает за то, чтобы режиссеры задействовали в своих картинах только людей", — заявила она.

В ответ режиссер порноролика — Марк МакНамара — объяснил, что съемочная группа специально не использовала животных.

"Когда аллигатор и его соплеменники появились рядом с нами, мы отошли, чтобы не мешать их передвижению. Мы любим животных. Эти аллигаторы были потрясающими, и нашим приоритетом было не вмешиваться в их среду обитания", — подытожил он.

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