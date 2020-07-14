Как правильно варить кукурузу, и сколько нужно времени: тонкости приготовления летней вкусняшки

Варить кукурузу бондюэль после закипания нужно около 15 минут / Скриншот видео с youtube.com

Кукуруза – вкусный и полезный злак, она является кладезем витаминов. В частности, она содержит витамин Е, А, витамины группы В и разные микроэлементы, в том числе железо, йод, калий, кальций, магний, натрий и фосфор. В кукурузе даже есть немного золота.

Главред решил узнать, как правильно варить кукурузу – сорта бондюэль и не только – разными способами, и раскрыть, как приготовить этот злак, чтобы он получился вкусным.

Сколько времени варить кукурузу и что категорически нельзя делать: тонкости приготовления летней вкусняшки

Нужно брать молодую кукурузу, зерна которой еще не сильно затвердели (должны быть желтоватыми);

Варить кукурузу лучше вместе с ее внутренними листьями и/или рыльцами ("волосы"), так она получится ароматнее;

Категорически нельзя солить кукурузу до готовности – варим кукурузу в несоленой воде, а подсолить ее можно после приготовления;

Чаще всего интересуются, сколько нужно варить кукурузу? Ответ простой – все зависит от того, какого сорта кукуруза – обычно очень долго варится старая пищевая или кормовая кукуруза. Молодая пищевая кукуруза до готовности варится 10-15 минут, а кормовая – около 3 часов.

Как сварить кукурузу

Как варить кукурузу бондюэль в кастрюле

Очистите кукурузу от листьев и волос, однако листья не выбрасывайте. Промойте кукурузу и листья. Потом уложите кукурузу в кастрюлю, залейте холодной водой (жидкость должна ее покрыть) и уложите сверху листья.

Сколько варить кукурузу бондюэль

Молодая кукуруза бондюэль в кастрюле варится на небольшом огне на протяжении около 15 минут после закипания.

Как варить кукурузу бондюэль – фото этапов приготовления

Как варить молодую кукурузу в кастрюле

Очистите кукурузу и промойте, также промойте ее листья и "волосы". Уложите листья и "волосы" на дно кастрюли, а потом положите сверху кукурузу. Сверху кукурузу накройте листьями и "волосами". Залейте все холодной водой (должна полностью покрыть кукурузу).

Сколько варить молодую кукурузу

Поставьте кукурузу на небольшой огонь и доведите до кипения. Молодая кукуруза должна вариться около 10 минут.

Как варить кукурузу молодую – снимки этапов приготовления

Как варить кукурузу в мультиварке

Очистите и промойте кукурузу. Положите кукурузу в чашу мультиварки и залейте водой (вода должна покрыть кукурузу). Закройте чашу мультиварки, выставьте режим "Тушение".

Сколько варить кукурузу молодую в мультиварке

В мультиварке на режиме Тушение молодая кукуруза может готовиться около 30 минут.

Как варить кукурузу в мультиварке – фото этапов приготовления

Как отварить кукурузу бондюэль в мультиварке

Очистите и промойте кукурузу и положите в чашу мультиварки. Если кукуруза не помещается в чашу мультиварки полностью – разломайте ее пополам. Залейте кукурузу холодной водой (жидкость должна покрыть кукурузу).

Как долго варить кукурузу в мультиварке

Закройте крышку мультиварки, выставьте режим "Пар" и готовьте кукурузу 30 минут.

Как варить кукурузу бондюэль в мультиварке – снимки этапов приготовления

Как быстро "сварить" кукурузу

Возьмите неочищенную кукурузу, отрежьте ее хвостик и кончик, а также снимите несколько листов. Положите кукурузу на тарелку и отправьте в микроволновку на 5 минут (нужно выставить максимальную мощность). Потом аккуратно очистите приготовленную кукурузу.

Как приготовить кукурузу в микроволновке – фото этапов приготовления