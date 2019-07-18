Порнозвезда зажгла огонь фантазии фанатов грудью и телесами на откровенных фото

Американская порноактриса Джейден Джеймс (настоящее имя Мишель Ли Майо) порадовала 1,9 млн своих подписчиков в социальной сети Instagram подборкой откровенных фото.

С детских лет Мишель всерьез занималась балетом, однако карьера на подмостках у нее так и не сложилась. Потому после окончания она поступила в колледж, где изучала бизнес и бухгалтерский учет. Практически сразу же она начала подрабатывать моделью и стриптизершей.

Дебютировала в порноиндустрии девушка в ноябре 2006-го и взяла себе псевдоним Джейден Джеймс. С тех пор она отснялась почти в пяти сотнях порнофильмов и роликов, в том числе для таких популярных студий как Brazzers, Bang Bros и Hustler.

Кроме того, Джеймс имеет шестилетний рекламный контракт с Topco Sale (крупнейшим в США производителем секс-игрушек) - на выпуск эксклюзивной линии интимных товаров.

Напомним, ранее молодая порнозвезда Кимми Грэнжер побаловала фанатов жаркими фото с голой грудью. Позднее Никки Бенц, порнозвезда с мариупольскими корнями, завела фанатов откровенными фото.