Порнозвезда зажгла огонь фантазии фанатов грудью и телесами на откровенных фото

18 июля 2019, 00:01

Опытная работница порноиндустрии, девушка знает, как нужно поддерживать к себе интерес.

  • Джейден Джеймс instagram.com/jaydenmichele
  • Джейден Джеймс instagram.com/jaydenmichele
  • Джейден Джеймс instagram.com/jaydenmichele
  • Джейден Джеймс instagram.com/jaydenmichele
  • Джейден Джеймс instagram.com/jaydenmichele

Американская порноактриса Джейден Джеймс (настоящее имя Мишель Ли Майо) порадовала 1,9 млн своих подписчиков в социальной сети Instagram подборкой откровенных фото.

С детских лет Мишель всерьез занималась балетом, однако карьера на подмостках у нее так и не сложилась. Потому после окончания она поступила в колледж, где изучала бизнес и бухгалтерский учет.  Практически сразу же она начала подрабатывать моделью и стриптизершей.

Дебютировала в порноиндустрии девушка в ноябре 2006-го и взяла себе псевдоним Джейден Джеймс. С тех пор она отснялась почти в пяти сотнях порнофильмов и роликов, в том числе для таких популярных студий как Brazzers, Bang Bros и Hustler. 

Кроме того, Джеймс имеет шестилетний рекламный контракт с Topco Sale (крупнейшим в США производителем секс-игрушек) - на выпуск эксклюзивной линии интимных товаров.

Напомним, ранее молодая порнозвезда Кимми Грэнжер побаловала фанатов жаркими фото с голой грудью. Позднее Никки Бенц, порнозвезда с мариупольскими корнями, завела фанатов откровенными фото.

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