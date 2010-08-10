На Донетчине маршрутка столкнулась с «КамАЗом»

Сегодня в Донецкой области в результате столкновения маршрутного такси с «КамАЗом» погибла 22-летняя девушка и 12 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Управления ГАИ в Донецкой области Александр Зубенко, информирует УНИАН. По словам Зубенко, ДТП произошло сегодня в полдень на автотрассе Славянск – Донецк - Мариуполь, в 2 километрах от поселка Каменка. «Произошло столкновение пассажирского микроавтобуса с автомобилем «КамАЗ», который двигался в попутном направлении. Удар пришелся в заднюю часть прицепа «КамАЗа», после чего микроавтобус отбросило на обочину», - сказал Зубенко. Микроавтобус двигался по маршруту «Щурово - Донецк». В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 17 пассажиров и водитель. Проводится расследование и устанавливаются причины дорожно-транспортного происшествия.