Уйди, постылая: в США не желавшего заняться сексом с девушкой парня утихомирила полиция

Иллюстративное фото / WFMJ

В городе Уоррен (штат Огайо, США) сотрудники полиции задержали мужчину, изо всех сил пытавшегося избежать полового акта с собственной девушкой.

Об сообщает западный портал WFMJ. По данным журналистов, 24-летний Кристиан Коллинз улепетнул от подруги и заперся в ее автомобиле модели Kia Optima.

Далее, парень явно сказал решительное "Нит!" любвеобильной барышне и ни в какую не открывал дверцу машину.

Только патрулю полиции удалось силой вскрыть авто и выволочь от туда Коллинза. Теперь молодому человеку грозит обвинение в препятствовании правосудию и сопротивлении аресту. Кроме того, на Коллинза "навесили" и обвинения в угрозах насилием − потому что до этого он якобы угрожал отмутузить девушку, если та от него не отстанет.

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