Интимный отпуск: на курорте пара занялась сексом прямо в море - видео 18+

Матрас. Иллюстративное фото / 1news.zp.ua

В Турции турист и туристка в светлое время суток устроили публичный секс − в море неподалеку от забитого людьми пляжа (на надувном матрасе).

Естественно, что в это самое время на пляже радовались отличной погоде и множество маленьких и просто несовершеннолетних граждан.

Такой пикантный и скабрезный момент, понятное дело, не мог ускользнуть от камер смартфонов отдыхающих (склонных, видимо к вуайеризму). И видео интимных утех пары моментом разлетелось по Сети. В нем видно, как парень и девушка (голые, как Ева и Адам) устроили секс-развлечения непосредственно на утлом надувном матрасе.

Напомним, ранее в РФ пара занялась сексом на лавочке на оживленной улице. До этого россиянка и немец занялись сексом в центре Риги.