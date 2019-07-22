Интимный отпуск: на курорте пара занялась сексом прямо в море - видео 18+

22 июля 2019, 05:06

По всему видать, мантру Ивана Дорна − "Не надо стесняться", парочка заучила наизусть.

Матрас
Матрас. Иллюстративное фото / 1news.zp.ua

В Турции турист и туристка в светлое время суток устроили публичный секс − в море неподалеку от забитого людьми пляжа (на надувном матрасе).

Естественно, что в это самое время на пляже радовались отличной погоде и множество маленьких и просто несовершеннолетних граждан. 

Такой пикантный и скабрезный момент, понятное дело, не мог ускользнуть от камер смартфонов отдыхающих (склонных, видимо к вуайеризму).  И видео интимных утех пары моментом разлетелось по Сети. В нем видно, как парень и девушка (голые, как Ева и Адам) устроили секс-развлечения непосредственно на утлом надувном матрасе.

Напомним, ранее в РФ пара занялась сексом на лавочке на оживленной улице. До этого россиянка и немец занялись сексом в центре Риги.

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Турция пара секс пляж интим
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