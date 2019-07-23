"Остальные стесняются": Пара устроила секс-оргию прямо возле ночного клуба - опубликовано видео 18+

Как говаривал Пьер Ришар в старой комедии: "Секс - штука неуправляемая".
В российской глубинке, городе Дзержинск, под камеры видеонаблюдения попала пара, без тени смущения решили заняться сексом прямо возле ночного клуба на лавочке.
"Мы не в курсе этой ситуации, Но я не удивлена. У нас свободная страна", − заявила местному порталу NN.RU администратор заведения.
Причем партнерша явно видела, что ее зеваки-вуайеристы снимают на камеры своих смартфонов.
"Чисто Камасутра пошла", − заявил один из них, оставшийся за кадром.
Напомним, ранее на турецком курорте пара, не утерпев, устроила секс-приключения прямо в море. До этого в Сети выложили видео, как мужчина и женщина страстно предаются интиму в московском метро.