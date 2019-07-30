Розпочався чат із головою Національного експертно-будівельного альянсу України Віктором Лещинським

Виктор Лещинский

На сайті Главред розпочався чат із головою Національного експертно-будівельного альянсу України (НЕБАУ), віце-президентом Академії будівництва України, керівником незалежної експертизи "ПРОЕКСП" Віктором Лещинським.

Чи скористаються будівельники епохою змін та оновленням влади в країні для переформатування галузі? Якою буде "річкова брама тисячолітнього Києва" – Поштова площа? Відбудеться чи ні "переворот" серед столичного керівництва?

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