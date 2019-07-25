Без кожаного микрофона: в Германии открыли первый караоке бар для фанатов порно

Порно-караоке-бар / BZ Berlin

В крупном немецком портовом городе Гамбург открыли необычное увеселительное заведение − первый в мире порно-караоке-бар.

Всем клиентам предлагают выйти на сцену и стонать/похотливо выть под классическое немецкое порно 70-х и 80-х годов, включенное в без звука, сообщает DW.

Бар в давно имеющем дурную славу гамбургском районе Санкт-Паули открыл известный в Германии трансвестит, скрывающийся под псевдонимом Оливия Джонс.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как порно и переживания из-за секса влияют на людей"Вначале люди скованны и не стесняются испытать это, но постепенно раскрепощаются. И потом мы уже с трудом удерживаем гостей, которые стремятся поскакать по сцене", – утверждает владелец.

Пока же клиенты могут выбирать из около трех десяток порно-ретроклипов. Причем заведение работает и как обычный караоке бар.

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