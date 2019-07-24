Руки из-под одеяла: Порнозвезда сверкнула грудью и попой на откровенных фото

24 июля 2019, 22:05

Тейлор Виксен точно знает, что нужно тысячам фанатов порнофильмов с ее участием.

  • Тейлор Виксен instagram.com/taylorvixen
  • Тейлор Виксен instagram.com/taylorvixen
  • Тейлор Виксен instagram.com/taylorvixen
  • Тейлор Виксен instagram.com/taylorvixen
  • Тейлор Виксен instagram.com/taylorvixen

Известная американская порноактриса Тейлор Виксен побаловала десятки тысяч своих подписчиков в социальной сети Instagram, опубликовав подборку откровенных фото.  

Девушка родом из мегаполиса в штате Техас - города Даллас. Дебютировала в порно относительно поздно − в возрасте 26 лет. Однако карьера ее развивалась стремительно и Виксен уже через год стала "Киской 2010" по версии легендарного эротического и порножурнала (издаваемого Бобом Гуччионе ) Penthouse.  

Более того,  вскоре Виксен получила номинацию на самую престижную в США премию в сферу порноиндустрии AVN Awards в категории Лучшая лесбо-сцена за фильм Women Seeking Women 55.

Кроме того, она известна своим участием в скандально-популярном радиошоу Говарда Стерна, а также сьемкам в Naughty Show.

К слову, по состоянию на 2018 год снялась в 222 порнофильмах.

Напомним, ранее юная бразильская порноактриса Джина Валентина (Gina Valentina) завела фанатов порцией откровенных фото. Ранее ее коллега, порноактриса Абелла Дэнжер похвасталась красивым телом на малопристойных фото.  

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США порнозвезда Порноактриса лесбо
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