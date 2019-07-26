Ни стыда, ни совести: пара занялась сексом прямо в парке на траве - опубликовано видео 18+

Адепты всяких учений о естественности и обращению к природе будут рады – пара и без тени стеснения устроила секс в центре парка.
В российском городе Ростов-на-Доне пара занялась сексом прямо на траве среди белого дня в центре оживленного парка имена Островского
Соответствующий ролик был опубликован в социальных сетях.
"Парк Островского. Вышла, блин, на пробежку. Это же надо так любить друг друга, чтобы устроить ЭТО прямо в парке", – написала авторка видео.
В ролике четко видно, как пара со спущенными штанами, но в очень медленном темпе, предается сексу.
Напомним, Ростов-на-Дону не первый раз отличается в плане скандалов с публичным сексом − ранее парочка предавалась страсти на оживленной улице города. Позднее гражданка России занялась сексом с немцем в центре Риги.