Ни стыда, ни совести: пара занялась сексом прямо в парке на траве - опубликовано видео 18+

Момент секса / скриншот из видео

В российском городе Ростов-на-Доне пара занялась сексом прямо на траве среди белого дня в центре оживленного парка имена Островского

Соответствующий ролик был опубликован в социальных сетях.

"Парк Островского. Вышла, блин, на пробежку. Это же надо так любить друг друга, чтобы устроить ЭТО прямо в парке", – написала авторка видео.

В ролике четко видно, как пара со спущенными штанами, но в очень медленном темпе, предается сексу.

Напомним, Ростов-на-Дону не первый раз отличается в плане скандалов с публичным сексом − ранее парочка предавалась страсти на оживленной улице города. Позднее гражданка России занялась сексом с немцем в центре Риги.