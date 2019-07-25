Разожгла огонь фантазий: Порнозвезда показала прелести для фанатов в откровенном белье

Эдин Блэр, популярная американская порноактриса, порадовала 212 тысяч своих подписчиков в социальной сети Instagram свежей порцией фото в откровенном белье.

Она родилась в июле 1987 года в Западном Голливуде (Калифорния). С 2005-го она начала работать моделью, а позже начала танцевать стриптиз и сниматься в эротических фотосессиях.

Благодаря контракту в модельном бизнесе с компанией 101 Modeling Блэр дебютировала в порно в январе 2014 года.

С тех пор она успела отсняться в 220 порнофильмах и роликах, в том числе для таких известных компаний 3rd Degree, Zero Tolerance, Adam & Eve, Hustler, Wicked Pictures, Devil's Film, Evil Angel, Girlfriends Films, Lethal Hardcore, Bang Productions, Digital Sin, Brazzers.

Напомним, ранее порноактриса из Польши Аманда Фокс побаловалась в бассейне и "засветила" грудь с ягодицами. Позднее порнозвезда Тейлор Виксен сверкнула грудью и попой на откровенных фото.