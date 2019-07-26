Порноактриса похвасталась шикарной грудью на развратных фото

Американская порноактриса Мэдисон Айви (Madison Ivy) приободрила 2 млн своих подписчиков в соцсети Instagram, выложив свои свежие фотографии в откровенном белье и весьма развратных позах.

Она родилась в Федеративной республики Германия, но еще ребенком переехала с родителями в США. Сперва семья жила в штата Техасе, но позже перебрались на постоянное место жительства в штат Калифорния.С 18-ти лет она работала танцовщицей в стриптиз-клубе, где познакомилась с порноактрисой Авророй Сноу. С ее подачи Иви и попала в бизнес, занимающийся производством порно.

К слову, девушка еще имеет профессии преподавателя йоги и фитнес-тренера.По состоянию на 2019-й год, Иви успела отсняться в 420 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее известная своими скандалами порноактриса и звезда реалити-шоу Фарра Абарахам устроила фотосессию в голом виде на пляже.

Ранее новозеландская порноактриса Алисия Амира "превратила" себя в куклу из секс-шопа.