В моде "самая сексуальная сумка из 90-х": какую выбрать, с чем сочетать

28 июля 2019, 06:33

Сумка из 90-х подойдет как к наряду в стиле casual, так и к строгому костюму.

  • В моду вернулась сумка из 90-х cosmo.ru
  • В моду вернулась сумка из 90-х cosmo.ru
  • В моду вернулась сумка из 90-х cosmo.ru
  • В моду вернулась сумка из 90-х cosmo.ru
  • В моду вернулась сумка из 90-х cosmo.ru
  • В моду вернулась сумка из 90-х cosmo.ru
  • В моду вернулась сумка из 90-х cosmo.ru

В моду вернулись не только стрижки и прически из 90-х, но сумки. Да-да, небольшие, сдержанные, понятной формы, с коротким ремешком – именно такие сумки были у каждой модницы в 90-е годы.

В 2019 году, чтобы подчеркнуть свой стиль и соответствие модным трендам, следует добавить к своему образу одну из вариаций сумки на коротком ремешке.

Кстати, современные модники уже дали название этой сумке – теперь это "самая сексуальная сумка из 1990-х".

По словам стилистов, сумка из 90-х вполне подойдет как к повседневной одежде, так и к вечернему платью.

С чем сочетать сумку из 90-х

Сумка из 90-х будет гармонично смотреться как с нарядом в стиле casual, так и со строгим костюмом. Несмотря на достаточно компактный размер, в нее можно сложить все самое необходимое.

Яркая сумка из 90-х с необычными принтом в стиле Кэрри Брэдшоу придется по вкусу даже самым капризным модницам. У этой модели есть волшебное свойство преображать все, с чем ее носишь — любой наряд, каким бы простым он не был, заиграет по‑новому, стоит только добавить одну маленькую деталь.

Маленькая сумка из 90-х со змеиным принтом дополнит образ для вечеринки. Такая сумка отлично дополнит и облегающее мини-платье, и широкие джинсы с байкерскими ботинками на шнуровке.

В 2019 году сумка из 90-х может быть декорирована самым модным рисунком этого года — тай-дай. Такая модель сумки смотрится настолько эффектно, что может "вытянуть" весь образ. И обратите внимание – яркая сумка из 90х подойдет только к монохромным платьям и белым кюлотам.

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Напомним, ранее сообщалось, модный хит лета 2019 — свободные белые джинсы. И хотя многие убеждены, что белые женские джинсы непрактичны, они полнят и подходят только девушкам с осиной талией, давно доказано, что это не так. Белые свободные джинсы роскошны и красивы, и подходят всем. 

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