"Виной всему анальный секс": православный епископ рассказал, откуда берутся геи

28 июля 2019, 14:35

Священнослужитель в своей пламенной речи о взаимосвязи секса родителей и гомосексуализма детей сослался на христианского святого Порфирия.

Епископ
Епископ Неофитос Масурас / Metro

На греческом острове Кипр высокопоставленный православный священнослужитель, епископ Неофитос Масурас, выступая в начальной школе, объявил - в появлении геев виновен анальный секс во время беременности. 

Такое сообщение опубликовали местные греческие СМИ. По словам Масураса, младенцы уже рождаются геями, поскольки их родители практикуют анальный секс во время беременности.Более того, епископ убежден, в случае, если женщине нравится интим в задний проход, то ее наслаждение передается и ребенку. И якобы об этом прямо говорил христианский святой Порфирий.

Интересно, что Масурас не смутился детей, которых было множество на встрече и спокойно разглагольствовал об анальном сексе.

Напомним, ранее в одной из школ Львова учительница вела душеспасительные беседы о вреде гомосексуализма со школьниками.

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Кипр гей православный анальный секс
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