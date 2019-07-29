Порнозвезда порадовала фанатов громадной грудью на откровенных фото

Известная порноактриса и звезда американской индустрии XXX-фильмов (уроженка Австралии) Анжела Уайт в очередной раз выложила в Сеть серию своих откровенных фото.

Теперь все 4,3 млн фанатов в соцсети Instagram могут полюбоваться на громадный бюст и ухоженное дело девушки.

Свою карьеру в порноиндустрии Уайт начала в 2003 году − сразу по достижения совершеннолетия. Вскоре она стала первой австралийской актрисой, снявшейся в порно для американской студии The Score Group.

Читайте такжеПорнозвезда с мариупольскими корнями завела фанатов откровенными фотоОднако до 2011-го Уайт снималась только в сценах с мастурбацией и лесбо-сценах. Первый фильм, где она занялась сексом на камеру с мужчиной был выпущен на носителям под красноречивым названием Angela White Finally Fucks (Анжелу Уайт наконец-то поимели). В том же году журнал Score дал девушке награду в номинацию Хардкорная актриса года".

По состоянию на 2019-й Уайт снялась в 496 порнофильмах и роликах. Кроме того, она снималась для популярных изданий − Cosmopolitan, Penthouse, Beat и Time Out.

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