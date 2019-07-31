Страсть в небе: эксперты рассказали, как удобно и незаметно заниматься сексом в самолете

Секс в самолете / Билетик Аэро

Оказывается, существуют такие позиции и ситуации, при которых страстная парочка (в которой оба не утерпят до посадки) сможет заниматься сексом в самолете.

Такое сообщение опубликовал портал Aviasales. По словам экспертов, лучше всего заниматься сексом в лайнерах с широким фюзеляжем, поскольку два свободных прохода между сиденьями, например, под покровом ночи тихо и незаметно проскользнуть в туалет.

Кроме того, неплохо устроить перерыв на секс сразу после плотного обеда - посколько в это время пассажиры и бортпроводники максимально расслаблены.

Ну и самый лучший способ - втереться в доверие к экипажу самолета. Чтобы те закрыли глаза на внезапно вспыхнувшую страсть и шум от секса, доносящийся из туалета. По мнению работников Aviasales, нужно завести дружбу с проводником, чтобы он не выгнал, если застукает за занятием сексом. На это бортпроводник ответил, что подружиться – это действительно хорошая идея.

Напомним, ранее мужчина взорвал надувную секс-куклу в самолете, летящем на остров Ибица. До этого российская порнозвезда Елена Беркова рассказала, как лучше всего заниматься сексом в автомобиле.



