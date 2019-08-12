Стало известно, что людей сильнее всего раздражает во время секса

Секс / Cosmopolitan

На популярном западном веб-портале Reddit пользователи устроили дискуссию по по поводу вещей, которые больше всего их раздражают в сексе и вызывают скуку.

Большая часть юзеров утверждает, что долгая невозможность достичь оргазма портит любой секс. У кого-то при частых сменах позы "убивается настроение", а кого-то –ситуацию, при которой партрнер/партнерша слишком долго возится с одеждой.

Далее, множество пользователей согласились, что очень скучны и утомительны гигиенические действия, которые волей-неволей приходится совершать после секса - в частности, мытье гениталий.

А вот большинство представителей сильного пола на Reddit почти единогласно назвали худшим моментом в сексе внезапный отказ пениса от работы.

Напомним, ранее стало известно, сколько секса мужчинам и женщинам нужно для счастья. До этого исследователи выяснили, как регулярный интим может спасти от опаснейшей болезни.