В Сети выяснили, что сильнее всего людей раздражает и бесит во время секса

1 августа 2019, 04:05

Оказывается, у разных людей - разные требования к, собственно, процессу занятий сексом.

Секс, раздражение
Секс / Cosmopolitan

На популярном западном веб-портале Reddit пользователи устроили дискуссию по по поводу вещей, которые больше всего их раздражают в сексе и вызывают скуку.

Большая часть юзеров утверждает, что долгая невозможность достичь оргазма портит любой секс. У кого-то при частых сменах позы "убивается настроение", а кого-то –ситуацию, при которой партрнер/партнерша слишком долго возится с одеждой. 

Далее, множество пользователей согласились, что очень скучны и утомительны гигиенические действия, которые волей-неволей приходится совершать после секса - в частности, мытье гениталий.

А вот большинство представителей сильного пола на Reddit почти единогласно назвали худшим моментом в сексе внезапный отказ пениса от работы.

Напомним, ранее стало известно, сколько секса мужчинам и женщинам нужно для счастья. До этого исследователи выяснили, как регулярный интим может спасти от опаснейшей болезни.

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сеть секс вещи интим привычка
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