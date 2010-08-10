Все возгорания на территории Украины ликвидированы

Все возгорания, зафиксированные на территории Украины, ликвидированы. Об этом сообщил заместитель министра охраны окружающей природной среды Иван Макаренко, проинформировали «Главред» в Департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата КМУ. «Благодаря согласованной работе Госкомлесхоза ситуация под контролем», - сказал Макаренко. По его словам, ежедневно осуществляется анализ оперативной информации. Территориальные и специальные подразделения Минприроды усилили контроль за охраной и защитой лесов и активизировали работу по предупреждению возгорания лесов и торфяников. Также Макаренко сообщил, что уровень загрязнения воздуха в Киеве и Киевской области не изменился после возгораний торфяников. По его словам, этот показатель колеблется в пределах, характерных для многолетних наблюдений в теплое время года.