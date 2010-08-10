ВОЗ объявила об окончании пандемии «свиного» гриппа

Всемирная организация здравоохранения сегодня официально объявила об окончании пандемии так называемого «свиного» гриппа H1N1. С соответствующим заявлением выступила глава ВОЗ Маргарет Чэн, информирует «Зеркало недели». «Уровня тревоги «пандемия» в мире больше нет. Сейчас мы вошли в пост-пандемичный период», — сообщила Чэн. Она добавила, что решение об отмене режима пандемии было принято на основании оценок экспертов. С момента начала вспышки «свиного» гриппа в апреле 2009 года скончались 18 тысяч 449 человек. Однако в последнее время уровень смертности резко упал. Так, по данным ВОЗ, за последние два месяца в мире зарегистрировано лишь 300 летальных исходов.