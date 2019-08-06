Медицина для взрослых: в Англии пара сняла порно в коридоре больницы

Ноги медсестры / new9.ru

В Англии полицейские расследуют инцидент со съемками порнофильма прямо в больнице Святого Албана (Восточный Лондон).

На попавшем интернет ролике девушка, одетая в униформу медсестры, делает минет мужчине прямо в коридоре, сообщает таблоид The Sun.

Затем они занимаются сексом в больничной палате Восточного Лондона NHS Trust.

По словам старшей медсестры Трейси Картер сказала: "Нет никаких подтверждений того, что порно снял кто-то из наших сотрудников. Мы обсудили этот вопрос с полицией и проводим срочное расследование".

Как заявляют сотрудники больницы Святого Албана, порно сняли в отделени для мелких травм, связанных с переломами, укусами и ожогами.

Тот самый момент орального секса / скриншот из видео

Напомним, ранее известный американский хип-хоп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст снял для рекламы своего бренда звезд фильмов для взрослых. До этого в Великобритании группа матерей, шокированных жестким порно, собралась снимать "нежный" XXX-фильм для детей.