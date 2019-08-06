Медицина для взрослых: в Англии пара сняла порно в коридоре больницы

6 августа 2019, 20:51

Многие, верно, мечтают о сексе в больнице - да еще и с партнершей в костюме медсестры. А кто-то не мечтает, а делает.

Медсестра
Ноги медсестры / new9.ru

В Англии полицейские расследуют инцидент со съемками порнофильма прямо в больнице Святого Албана (Восточный Лондон).

На попавшем интернет ролике девушка, одетая в униформу медсестры, делает минет мужчине прямо в коридоре, сообщает таблоид The Sun. 

Затем они занимаются сексом в больничной палате Восточного Лондона NHS Trust.

По словам старшей медсестры Трейси Картер сказала: "Нет никаких подтверждений того, что порно снял кто-то из наших сотрудников. Мы обсудили этот вопрос с полицией и проводим срочное расследование".

Как заявляют сотрудники больницы Святого Албана, порно сняли в отделени для мелких травм, связанных с переломами, укусами и ожогами.

Тот самый момент орального секса / скриншот из видео

Напомним, ранее известный американский хип-хоп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст  снял для рекламы своего бренда звезд фильмов для взрослых. До этого в Великобритании группа матерей, шокированных жестким порно, собралась снимать "нежный" XXX-фильм для детей.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Англия больница порно полиция медсестра
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:58
Вежливый ответ: во Франции отозвались на призыв Зеленского по сбору нормандского формата
20:55
Лига чемпионов: Брюгге - Динамо: смотреть онлайн видео трансляцию матча, подробности поединка
20:51
Медицина для взрослых: в Англии пара сняла порно в коридоре больницы
20:45
Зам Климкина пролила свет на причины его конфликта с Зеленским
20:09
У Зеленского рассказали, на каком языке заговорят депутаты от Слуги народа в Раде Видео
20:00
Кличко за последний месяц четыре раза ходил в отпуск Фото Видео
20:00
Ученые выявили ряд полезных свойств красного корейского женьшеня для украинцев новости компании
19:38
Потенциальный рулевой Слуги народа в Раде высказался о своем назначении
19:21
Капитуляция Луценко: в ГПУ одобрили подозрения окружению Порошенко - видео Видео
19:19
Горы отходов и жуткая вонь: в "ДНР" город утопает в мусоре
19:11
"Присылайте все иски": Гонтарева высказалась из-за вызова на допрос в ГПУ
19:07
Полиграфы и массовые увольнения: новый главный пограничник наметил план действий
18:50
Погибли четыре бойца на Донбассе: Зеленский публично обратился к Меркель, Путину и Макрону
18:35
Руни возглавил английский клуб
18:30
500 самых зажиточных толстосумов мира потеряли за день 117 миллиардов
18:28
Wizz Air откроет шесть новых рейсов из Украины
18:22
Иждивенцы государства: Парубий и Ко получили по 20 тысяч за аренду жилья в июне - список Фото
18:02
"О*уенно": Maruv в прозрачном наряде взбудоражила сменой имиджа Фото
17:46
"А мозг вам не завезли?": Украинский телеведущий поскандалил в Сети с россиянкой
17:38
"Он скоро высрет новороса": сеть потешил татуированный "момон" боевика "ДНР"
17:29
Все банки Украины переходят на IBAN: нужно ли менять банковские карты
17:22
В Кремле придумали вероломный план с российскими паспортами на Донбассе
17:16
Владельцам малых наземных СЭС вернули "зеленый тариф"
17:04
Макгрегор назван самым популярным бойцом в мире
17:02
Дочь Потапа в бикини похвалилась подтянутой фигурой
16:57
Стало известно, когда состоится первое заседание новой Рады Видео
16:55
Украинский язык в быту 75% жителей: Кабмин поставил цель на 10 лет
16:38
"Ваших детей заберем, а вас на фарш": власти РФ забирают младенца у семьи, участвовавшей в протестах
16:37
Речи Медведчука по суду проверят на сепаратизм
16:27
"Нурмагомедов, еще не дрался с таким жестким псом" - Масвидаль
16:26
"Мальчики по вызову": у Порошенко распсиховались по поводу "панамского" дела Видео
16:20
Майнили биткоины и прослушивали: в Украине раскрыли масштабную махинацию в суде
16:11
Кернес молит о помощи: "Нет смысла скрывать!"
16:01
У Зеленского предупредили о сокращении вдвое поставок дизтоплива из РФ
16:00
"Трубу закрыть и забыть, до задницы газ": Коломойский высказался об отношениях с Россией
15:56
"Иногда смотрим всей командой видео Шария" - Усик следит за блогером Видео
15:51
РосСМИ раструбили о новых переговорах Волкера с Сурковым по Донбассу
15:51
Полякова придумала наказание бабушке за "Корову Ночи" Видео
15:38
Массовая гибель медуз в Азовском море: эксперты пояснили в чем причина, и стоит ли бояться Видео
15:28
Признание Коломойского: Богдан – один из его ключевых юристов
15:22
Флаг раздора: в испанском отеле рассказали, что будет с возмутившим украинцев триколором
15:06
В Запорожской области пьяный коп сбил пешехода (фото)
14:57
Вероломные россияне решили засудить украинцев за компьютерную игру
14:48
Коломойский назвал главных фаворитов на пост премьер-министра
14:36
Политолог рассказал, зачем Зеленский поносит и распекает украинских чиновников
14:29
Загорелся двигатель: самолет British Airways совершил экстренную посадку Видео
14:29
Путин и Зеленский - как боксеры в ринге. И Зеленский выигрывает - The New York Times
14:22
"Большая ошибка": Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место Супрун
14:13
"Корова ночи": Оля Полякова разыскивает бабушку-хейтера Видео
14:03
Выборы-2019: ЦИК официально закончила подсчет голосов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять