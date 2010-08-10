На Луганщине горят шахтные породные отвалы

В Луганской области горят 66 шахтных породных отвалов из 537. Об этом сообщили в Госуправлении охраны окружающей среды в Луганской области. Наибольшее количество горящих отвалов находится в Свердловске – около 40. Из них, согласно обнародованным данным, 18 - в стадии активного горения. По мнению экологов, породные отвалы угольных предприятий являются одними из основных источников загрязнения окружающей среды. Усложняет ситуацию высокая урбанизация территорий угледобывающих районов, отсталость технологий угледобычи, отсутствие надлежащих санитарно-защитных зон, информирует УНИАН.