"У Маши уже совсем кукуха улетела": Захарова всполошила сеть своим фото "киски"

Мария Захарова в роли киски / facebook.com/maria.zakharova

Спикер российского МИД Мария Захарова выставила у себя в Facebook провокационное фото, спровоцировавшее резкий всплеск критики в ее адрес.

На фото Захарова позирует в коротком бирюзовом платье, на каблуках и в красных боксерских перчатках. Добавляет ажиотажа и провокационная надпись к снимку: "Вы не стойте слишком близко: я боксер, не только киска".

Многие интернет-пользователи назвали пост неуместным и пошлым. По их мнению, дипломату, госслужащему и просто интеллигентной женщине столь провокационные заявления делать не стоит.

В комментариях люди пишут: "У Маши уже совсем кукуха улетела", "Вам бы огнетушитель в руки. Было бы более актуально и патриотично", "Опять Лавров некачественного кокса подогнал", "Когда в МИДовских делах полный ноль, остаются только телешоу и фотосессии", "Это могло бы объяснить, почему у вас мозги напрочь отбитые, но есть подозрение, что причина в чем-то другом", "Из ваших рук две бутылочки боярышника выпало" и т.д.

Ранее Захарова отреагировала на заявление госсекретаря США Майка Помпео о необходимости возврата Украине аннексированного Россией Крыма.

По мнению рупора МИД РФ, американский чиновник "не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".