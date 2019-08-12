Любовь по-скотски: в Черновцах пьяная пара занялась сексом на улице - видео 18+

Та самая пара эксгибиционистов / скриншот из видео

В Черновцах утром в понедельник, 12 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали двух нетрезвых местных жителей, занимавшихся сексом на летней площадке кафе.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы патрульной полиции по Черновицкой области. Сексуальный инцидент произошел в летнем кафе на улице Бережанская. Явно нетрезвая пара занималась сексом, сидя на стуле.

Читайте такжеРоссиянка и немец занялись сексом в центре Риги: опубликовано видео"Патрульные, прибыв на место происшествия, пресекли правонарушение. Пытались провести беседу с гражданами, которые не реагировали на просьбу патрульных, ругались и не видели в своих действиях никакого нарушения законодательства. Инспекторы опросили свидетелей и вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции", – сообщили в полиции.

К слову, позднее обоих нарушителей общественного порядка и морали доставили в Черновицкий областной наркодиспансер, где медики посредством проведения соответствующих процедур подтвердлили, что любовники были крайне нетрезвыми.

Напомним, ранее пара занялась сексом прямо в парке на траве. До этого на курорте пара занялась сексом прямо в море.