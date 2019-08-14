Животная страсть: туристы в Хорватии занялись сексом прямо под отелем

Тот самый момент секса / скриншот из видео

На популярном курорте Сплит(Хорватия) очевидцы сняли пару туристов из Великобритании, которая занялась вечером сексом прямо возле отеля на улице.

Соответствующее сообщение было опубликовало британским таблоидом The Sun. Другой турист заснял страстно занимающихся сексом мужчину и женщину прямо с балкона гостиницы.

Однако после того, как пара закончила половой акт, то сразу поспешила скрыться.

Напомним, ранее в США девушка с мачете заставила экс-бойфренда заняться с ней сексом. До этого гражданка России и гражданин Германии занялись сексом в центре Риги.