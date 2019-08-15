Романтика в авто: пара занялась сексом в машине прямо возле полиции

Секс в машине / xxl.ua

В пригороде города Детройт (штат Мичиган) пара была оштрафована за секс в автомобиле – причем припаркованном прямо на стоянке возле полицейского участка.

Соответствующее сообщение опубликовал портал The Smoking Gun. Один из патрульных полицейских, проходя возле автомобиля, заметил, что задние стекла припаркованного авто запотели. Подойдя поближе, он увидел, что двое пассажиров – 25-летняя девушка и 24-летний парень – были голыми и занимались сексом.

Патрульный немедленно выписал паре протокол со штрафом за хулиганство. Теперь незадачливых любовников ожидает суд, на котором они должны объяснить свои действия.

Напомним, ранее в США не желавшего заняться сексом с девушкой парня утихомирила полиция. Позднее туристы в Хорватии занялись сексом прямо под отелем.