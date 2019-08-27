Нибиру и конец света: астролог рассказал, когда случится апокалипсис

Влад Росс рассказал, в каком году наступит конец света, и почему не стоит бояться Нибиру

Не так давно интернет "стоял на ушах" из-за того, что якобы сбылось пророчество Ванги о Нибиру – когда 14 июля в небе над Россией увидели какой-то светящийся объект ярче Солнца. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, наступит ли конец света из-за Нибиру.

"Я лично уже раз десять "отменял" "конец света", которого ожидали в связи с прилетом Нибиру. Подумайте сами: Нибиру – это мифическая планета, не понятно, с какой орбитой... Она попросту не может внезапно подлететь к Земле. Астрономы о ее прилете будут знать и предупредят заранее. Есть и такие, кто пугает – мол, Нибиру прилетит из другого измерения", - отметил Росс.

Читайте такжеНибиру подавилась Солнцем: планеты смерти больше нет - астрономыОн также опроверг информацию о том, что Ванга делала какие-то предсказания по поводу Нибиру.

"Ванга никогда не предсказывала никакой Нибиру, как и не предсказывала каких-либо глобальных событий. Многие путают Вангу с Нострадамусом, который, действительно, прогнозировал какие-то глобальные происшествия. Ванга была настолько малограмотной, что не знала даже о существовании некоторых планет, например, Плутона и Юпитера. Тем более, она не подозревала о существовании мифической планеты Нибиру", - заявил он.

Росс дал совет тем, кто истерит по поводу Нибиру – успокоиться.

"Конец света может настать приблизительно в 6658 году, не раньше. В общем, не при нас. Потому успокойтесь, нас это мало будет интересовать", - резюмировал он.

Ранее известный американский исследователь Дэвида Монтенье высчитал, что Апокалипсиса стоит ожидать не ранее 21 декабря 2019 года. Ученый утверждает, что под влиянием ближайших планет к нашей планете, начнутся природные аномалии и разрушения. Из-за этого придут в упадок крупнейшие мегаполисы мира. Монтенье заявил, что его прогноз взаимосвязан с таинственной планетой Нибиру.

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