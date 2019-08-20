Всемирный день лени 2019: прикольные картинки и необычные советы

Лень – это болезнь или счастье такое? Что делает лень с человеком и нужно ли с ней бороться – всё это мы решили узнать в Международный день лени.
20 августа – праздник необычный и даже странный. Это Всемирный день лени (World Laziness Day).
Отмечают его неофициально. И цель его – вовсе не полениться в этот день, а, наоборот, задуматься о том, что делает лень с человеком и как побороть лень.
В современном мире лень – это зачастую признак болезни (синдрома хронической усталости или апатии, стресса). Поэтому время от времени полениться на самом деле будет человеку на пользу.
День лени: картинки
Лень: польза
Читайте такжеУченые указали, почему лень способствует высокому интеллектуУченые США установили, что показатели здоровья у лентяев лучше, чем у людей активных. Речь идет об общем самочувствии человека.
Лень – это защитная функция организма, которая не позволяет ему перетруждаться, попутно сглаживая последствия сильного напряжения (как физического, так и эмоционального).
С другой стороны, лень людей тоже довольно быстро утомляет. После чего организм начинает сам требовать активности.
Лень: как бороться
Часто причиной лени является рутина: мы не просто устали делать что-то – а устали делать это именно это или именно в определенной последовательности.
Читайте такжеДепрессия – это от лени? Супрун развеяла мифы о болезни и рассказала, как ее преодолетьИз других причин стоит отметить страх перед неудачей или уверенность в сложности задачи. Поэтому психологи советуют:
- просто начать – иногда первый шаг самый сложный, а потом уже процесс затягивает, и дело делается будто само собой;
- разбить трудоемкую задачу на несколько этапов – результат от выполнения каждой "мелкой" задачи будет мотивировать на выполнение следующей;
- расставить приоритеты и начинать с более сложного, не стремясь к идеалу (ведь идеалов не существует, и такие стремления зачастую только тормозят процесс);
- поощрять себя – не обязательно конфетой, можно прогулкой (смена деятельности тоже пойдет на пользу) – но ни в коем случае не просмотром ленты соцсетей или роликов с котиками: это затягивает и отвлекает от работы сильнее лени.