Всемирный день лени 2019: прикольные картинки и необычные советы / Соцсети

20 августа – праздник необычный и даже странный. Это Всемирный день лени (World Laziness Day).

Отмечают его неофициально. И цель его – вовсе не полениться в этот день, а, наоборот, задуматься о том, что делает лень с человеком и как побороть лень.

В современном мире лень – это зачастую признак болезни (синдрома хронической усталости или апатии, стресса). Поэтому время от времени полениться на самом деле будет человеку на пользу.

День лени: картинки

Лень: польза

Читайте такжеУченые указали, почему лень способствует высокому интеллектуУченые США установили, что показатели здоровья у лентяев лучше, чем у людей активных. Речь идет об общем самочувствии человека.

Лень – это защитная функция организма, которая не позволяет ему перетруждаться, попутно сглаживая последствия сильного напряжения (как физического, так и эмоционального).

С другой стороны, лень людей тоже довольно быстро утомляет. После чего организм начинает сам требовать активности.

Лень: как бороться

Часто причиной лени является рутина: мы не просто устали делать что-то – а устали делать это именно это или именно в определенной последовательности.

Читайте такжеДепрессия – это от лени? Супрун развеяла мифы о болезни и рассказала, как ее преодолетьИз других причин стоит отметить страх перед неудачей или уверенность в сложности задачи. Поэтому психологи советуют: