Курортный роман: во Франции пара едва не убилась во время секса

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Парочка туристов рухнула с балкона прямо во время занятия сексом на глазах у зевак во Франции.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. По данным журналистов, 30-летний британец и его 28-летняя возлюбленная из Канады решили заняться любовью на балконе своего номера в одном из отелей в Ницце. Во время страстного секса любовники внезапно потеряли равновесие и рухнули вниз.

Очевидцы инцидента немедленно вызвали медиков и туристов доставили в местную больницу Hopital Pasteur. Мужчина сейчас находится в отделении интенсивной терапии, а его возлюбленная отделалась небольшими ушибами.

Полицейские Ниццы занялись расследованием обстоятельств инцидента и выясняют, не были ли любовники под воздействием наркотиков и алкоголя.

Напомним, ранее стало известно, что людей сильнее всего раздражает во время секса. До этого они рассказали, как постоянный секс спасает от опаснейшей болезни.