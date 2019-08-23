Огненная порноактриса-испанка сверкнула телом на откровенных фото

Известная американская порноактриса испанского происхождения Ванесса Веракрус (Vanessa Veracruz) завела фантазию своих фанатов новой порцией откровенных снимков.

Она родилась и выросла в поселении Долина Сан-Фернандо (штат Калифорния, США).Интересно, что до начала работы в порно, Веракрус долго работала менеджером в центре скорой помощи.В 2015-м она дебютировала в качестве режиссера, а также снялась в фильме Living on Fantasy Lane.В июле этого же года Веракрус стала девушкой месяца известного порносайта Girlsway. Кроме того, в 2016-м она получила премию XBIZ Award как лесбийская исполнительница года.

По состоянию на 2019-й она снялась в 225 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порноактриса Анна Полина лукаво и развратно изогнулась на откровенных фото. До этого молодая порнозвезда Абелла Дэнжер похвасталась телом на снимках.

