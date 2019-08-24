Порнозвезда покрасовалась на фото в развратных и пошлых позах

Известная американская порноактриса Энди Сан Димас (Andy San Dimas – псевдоним Сары Джоэл Гильдебранд) порадовала фанатов новой серией откровенных снимков.

Она родилась в Балтиморе (штат Мэриленд, США). С 18 лет она работала в магазине, который специализируется по продаже порнофильмов. В индустрию по съемкам порно она попала благодаря режиссеру Иону МакКаю, которому через соцсеть Myspace отправила свои откровенные фото. Дебют Сан Димас состоялся в его порнофильме "Dana DeArmond’s Role Modeling" в декабре 2007 года.

По состоянию на 2019-й Сан Димас сыграла в 407 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее польская порноактриса Аманда Фокс похвасталась обнаженным телом на лоне природы. До этого в Новой Зеландии порноактриса Алисия Амира "превратила" себя в куклу из секс-шопа.



