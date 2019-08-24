Порнозвезда побаловала публику грудью и попой на откровенных снимках

Порноактриса Елена Йенсен (Jelena Jensen) щедро подсыпала специй в фантазию своих фанатов, опубликовал в социальной сети Instagram свежую порцию откровенных фото.

Она родилась 7 октября 1981 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и имеет немецкие корни в родословной.В мае 2003-го Йенсен закончила с отличием бакалавриат колледжа университета Чэпмена в калифорнийском округе Ориндж и получила степень в отрасли современного киноискусства.В этом же году девушка дебютировала в откровенной фотосессии для мужского журнала "Клуб".

С тех Йенсен успела поработать со многими знаменитыми фотографами – Сьюзи Рэндалл, Холли Рэндалл, Кеном Маркусом и Ричардом Эйвери. Через пару лет она дебютировала в лесбийском порно, а с мужчиной снялась впервые только в июне 2009- го. Сама Йенсен утверждает, что бисексуальна и имела в своем багаже романы с представителями обеих полов. Правда в последнее время, она снимается в основном в жанрах соло и лесби.

На данный момент Йенсен успела сняться в 310 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее жгучая порнозвезда-испанка Бриджет Би "завела" фанатов снимками голой и топлесс. До этого молодая порнозвезда Кимми Грэнжер побаловала фанатов жаркими фото с голой грудью.