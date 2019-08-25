Порноактриса лукаво и пошло засветила тело на откровенных снимках

Американская порноактриса Кэссиди Клейн (Cassidy Klein) еще раз порадовала своих многочисленных фанатов, опубликовав новую серию откровенных фото.Она родилась 29 мая 1991 года в одном из калифорнийских городков. В жилах Кэссиди течет реально интернациональная кровь – англичан, немцев, ирландцев, шотландцев и кубинцев. С детства, проведенного в Южной Калифорнии, она занимась танцами и балетом. Повзрослев, работала няней и училась в медицинском колледже на специалиста по гемодиализу, но бросила учебу.

Дебютировала в порно Клейн в 2014-м – причем под псевдонимом Бриджит Бонд Bridget Bond). Причем девушка долго отказывалась от сцен с анальным сексом и лишь для ленты Fuck Games популярнейшей порностудии Brazzers нарушила свой обет. По состоянию на сегодня, Клейн успела сняться в 313 порнофильмах и порнороликах.

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