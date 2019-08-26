Богохульцы и кощунники: пара занялась сексом прямо возле церкви - опубликовано видео

Секс возле церкви / скриншот из видео

В России, в столице Республики Татарстан, городе Казань парочка вечером устроила сеанс секса прямо возле церкви.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел возле цервки святого Кирилла Казанского, расположенной на улице Чистопольская.

Интимные утехи молодых людей сняли на видеокамеры своих смартфонов обычные прохожие. Пара, к слову, занималась сексом, нимало не обращая внимания на горожан и не реагируя на их возмущенные замечания.

Парень уселся на лавочке, а девушка широко раздвинула ноги, забралась на него и спокойно скакала.

Напомним, ранее в Москве пара занялась сексом на глазах у прохожих. До этого туристы в Хорватии занялись сексом прямо под отелем.