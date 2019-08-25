Порноактриса завела фанатов телом на откровенных снимках

Американская порноактриса Шона Ленэй (Shawna Lenee) специально для подписчиков своей страницы в Twitter опубликовала свежую подборку откровенных фото.

Родилась и выросла она в американской глубинке – в городе Графтон, штат Огайо. Трудовую деятельность начала клерком.в местном фаст-фуд-ресторане. Однако Лэней с 15 лет мечтала сниматься в порно. Для этого она впоследствии уехала в Лос-Анджелес где и дебютировала в XXX-фильмах – 2005-й, лента Service Animals #21.

Лэней признавалась, что занималась анальным сексом только однажды со своим бойфрендом, но не исключает, что когда-нибудь повторит этот опыт для порно.В 2008-м она стала звездой обложки июльского номера журнала Penthouse, став "Киской Месяца" (Pet of the Month). По состоянию на 2019-й Лэнэй снялась в 373 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порноактриса Мэдисон Айви похвасталась шикарной грудью на развратных фото. До этого ее коллега, порноактриса Анна Полина, лукаво и развратно изогнулась на откровенных снимках.



