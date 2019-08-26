Татуированная красотка порнозвезда похвасталась прелестями на сексуальных фото

26 августа 2019, 01:55

Если судить, по снимкам, то у Бонни Роттен две явно доминирующие страсти в жизни - порно и татуировки.

  • Бонни Роттен instagram.com/officialbonnierotten
  • Бонни Роттен instagram.com/officialbonnierotten
  • Бонни Роттен instagram.com/officialbonnierotten
  • Бонни Роттен instagram.com/officialbonnierotten
  • Бонни Роттен instagram.com/officialbonnierotten

Бонни Роттен (Bonnie Rotten), известная американская порноактриса, побаловала армию своих поклонников свежими откровенными снимками в Instagram.

Она родилась 9 мая 1993 в глубокой американской провинции – городе Гамильтон, штат Огайо. Имеет итальянские немецкие, польские и еврейские корни. Однако ее родители рано развелись и юная Бонни росла под присмотром дедушки и бабушки.

Девочка рано познала прелести секса, потеряв девственность со сверстником в 12 лет. А первый раз поучаствовала в групповом сексе — уже в 16. Причем с юности крутила романы и с парнями, и с девушками. Путь Райт в порноиндустрию был стандартным – через модельный бизнес и стриптиз. В своей первом порнофильме она снялась в 2012-м и с тех работает постоянно (причем часто – в сценах жесткого БДСМ-секса).

Кроме того, Райт, пожалуй, самая татуированная американская порноактриса. Всего у нее больше 30 тату, в том числе и в таких экзотических местах как ареолы сосков и подмышки.

Всего по состоянию на 2019-й Бонни Райт снялась в 278 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Энди Сан Димас покрасовалась на фото в развратных и пошлых позах. Горячая порнозвезда-француженка Анисса Кейт разделась для фанатов на фото.

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