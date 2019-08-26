Юный эротоман: насмотревшийся порно подстросток устроил сеанс группового секса

Теперь деятельностью юного развратника занимаются правоохранители.
В Беларуси подросток, насмотревшись порно, организовал оргию в собственном дворе с ровесниками.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-служба Главка МВД по Республике Беларусь.
По данным правоохранителей, сеанс группового секса произошел в Берестовицком районе Гродненской области. Юноша собрал труппу "актеров", состоящей из своей сводной сестры и приятелей. Затем, по его команде, подростки повторяли увиденные в порно сцены группового секса.
Тягу к похабному исскуству пресекла мать девочки, которая узнала о непотребстве и немедленно обратилась в полицию.Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.
Напомним, ранее в Санкт-Петебурге полиция расследует факт группового секса, устроенного подростками со школьницей.