"Самое грязное порно в мире": Pornhub снял ролик с сексом в защиту экологии

Dirtiest Porn Ever / PornHub

Pornhub снял фильм на загрязненном пластиком пляже, чтобы собрать деньги на очистку мирового океана.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Dezeen. Как передает издание, с каждым просмотром "Самого Грязного Порно" сайт будет жертвовать деньги организации Ocean Polymers — она планирует запустить судно, которое будет собирать и перерабатывать пластик.

В фильме снялась пара, известная на ресурсе под ником Leolulu. В ролике они занимаются сексом посреди отходов, чтобы показать, "как пластик и мусор могут испортить прекрасный вид". Периодически в кадре появляются люди в спецовке, которые убирают вокруг.

"Загрязнение океана стало одной из наиболее значимых глобальных проблем, и она только усугубляется", — сказал вице-президент Pornhub Кори Прайс.

Напомним, ранее сотрудница Pornhub раскрыла тайны работы самого популярного порносайта в мире. Позднее датский политик выложил свой предвыборный ролик на Pornhub.