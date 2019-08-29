"Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему нова Рада долго не протянет

Астролог прогнозирует, что новая Рада сумеет провести глобальные реформы, но вряд ли сможет просуществовать пять лет / УНИАН

Для начала работы Верховной Рады XIX созыва – торжественного открытия и проведения первого заседания – избрали наихудший день, с астрологической точки зрения, который только можно себе представить, что не сулит новому парламенту долгой и счастливой жизни. Такое мнение в комментарии Главреду выразил астролог Влад Росс.

"Во-первых, 29 августа будет убывающая Луна, ее вообще на небе не будет видно. Открытие чего-либо или знаковое событие, происходящее на "полном ущербе" Луны, то есть в последний день убывающей Луны, не будет иметь успеха. Потому ничего на убывающей Луне обычно не начинают", - отметил он.

Во-вторых, по данным астролога, Луна не будет делать ни одного явного аспекта в этот день ни к одной планете.

"Потому, с одной стороны, будет некорректным говорить, что в день торжественного открытия Рады Луна будет без курса, но с другой – мы не можем также и сказать, что Луна будет оказывать на дальнейшую судьбу нового парламента сколь-нибудь положительное влияние. В-третьих, будет жесткий тау-квадрат планет к планете власти – Юпитеру", - заявил эксперт.

Учитывая все эти факторы, вывод один: хуже дня не придумаешь для первого заседания парламента, который хочет благополучно проработать все пять лет, на которые избирается Рада.

"Кроме того, в этот день Марс будет в таком сочетании с Солнцем, что сулит неизбежные конфликты и противоречия в новой Верховной Раде. В этом плане есть риск и для фракции Слуга народа, которая не будет монолитной и на цикле Марса легко может расколоться на разные группы", - сказал астролог.

Он объяснил, что цикл Марса – два года, именно такой срок астролог отводит новой Раде.

"Потому вполне вероятным выглядит сценарий, не предусматривающий того, что новоизбранный парламент проживет пять лет, и нас ждут досрочные парламентские выборы через два года. К тому же, Марс указывает на жесткие противостояния в Раде между депутатами и очень острые конфликтные ситуации. Также, возможно, что какие-то решения парламента выведут людей с акциями протеста под стены Верховной Рады", - добавил Росс.

В то же время астролог отмечает, что способность проводить реальные реформы – это большой позитивный момент новой Рады.

"Единственное, что радует в расположении звезд в этот день – позитивный тригон Урана к Солнцу и Марсу. Это указывает на то, что нынешняя ВРУ будет принимать правильные решения, необходимые для глобальных изменений и преобразований в нашей стране, на которые не сподобилась ни одна предыдущая власть", - заявил эксперт.

Так что Рада XIX созыва преуспеет в реформах, но едва ли сумеет быть долговечной и продержаться до следующих плановых выборов. Такого прогноза можно было бы избежать, если бы работа парламента стартовала на растущей Луне и в день, когда бы на небе сложились благоприятные конфигурации планет, а не на "убойном" тау-квадрате планет к Юпитеру – планете власти, резюмировал астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.