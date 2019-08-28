По-братски: порносайт YouPorn предложил бесплатно рекламировать город Дилдо в Канаде

Город Дилдо / thedailybeast.com

Популярнейший американский порноресурс YouPorn отправил открытое письмо властям города Дилдо (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада).

Как сообщают западные СМИ, поскольку название населенного пункта полностью совпадает с названием секс-игрушки, то руководство сайта предложило местным чиновника рекламную кампанию стоимостью в 100 тысяч долларов. Все расходы оплатит YouPorn.

"Мы надеемся, что туристический департамент Дилдо примет наше предложение, и вместе мы сможем укрепить экономику города", — заявил вице-президент YouPorn Чарли Хьюз.

Напомним, ранее самый популярный в мире порносайт Pornhub снял ролик с сексом в защиту экологии. До этого датский политик выложил свой предвыборный ролик на Pornhub.