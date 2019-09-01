С Днем предпринимателя 2019: поздравления и открытки на вес золота

1 сентября 2019, 07:15

В праздник 1 сентября – День предпринимателя 2019 – Главред предлагает лучшие и абсолютно бесплатно картинки и поздравления с праздником.

  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети
  • День предпринимателя – картинки и открытки Соцсети

День предпринимателя 2019 Украина отмечает в первое воскресенье сентября. В этом году праздник совпал с Днем знаний – это 1 сентября.

Праздник призван напомнить людям о важной роли этого сектора экономики в формировании экономического строя всей Украины, а также развития демократии и в целом гражданского общества.

С Днем предпринимателя принято поздравлять как физических, так и юридических лиц, которые заняты в сфере индивидуального предпринимательства.

К слову, в России День предпринимателя отмечается 26 мая: там эта дата закреплена и не меняется из года в год.

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Поздравления с Днем предпринимателя

Поздравление с Днем предпринимателя своими словами:

Хочу поздравить всех бизнесменов и предпринимателей с их профессиональным праздником и пожелать им всегда быстро находить решение проблемы, не бояться рисковать, принимать только обдуманные решения и обходить всех конкурентов! Пусть ваше дело будет успешным, процветающим и полезным для нашей страны!

***

Поздравление с Днем предпринимателя официальное:

Уважаемые предприниматели! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Найти и прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. В этот замечательный день примите пожелания здоровья и семейного благополучия! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим!

***

Поздравление с Днем предпринимателя прикольное:

Нет, что-то нужно предпринять

А то сгоришь на фирме без остатка

Пришли тебя мы дружно поздравлять

И уведем домой сейчас украдкой

А дома сядем вместе за столом

Накроем нашу скатерть-самобранку

Поздравим с праздником, вина нальем

И спляшем дружно под шарманку

Хороший праздник, , у тебя

Ведь не сказать, что просто пьянка

И чествуем тебя мы все любя

Назавтра все отложены дела

Решись всё завтра, встанешь как огурчик

спозаранку!

***

Сегодня скажем мы предпринимателям —

Спасибо, что снабжаете старательно

Товарами и сервисом отличным

И к нашим нуждам вы не безразличны!

Пусть бизнес-планы в жизни воплотятся

И прибыль даст собою наслаждаться,

Не мучают огромные налоги

И станут вам доступны все дороги!

***

Ты у нас — предприниматель,

И умен, и адекватен,

Бизнес строишь свой умело —

По плечу любое дело!

От души я поздравляю!

В праздник этот пожелаю,

Чтобы планы воплощались,

А мечты осуществлялись!

Привітання на День підприємця 2019

Праця та вміння досягати поставленої мети колись допомогли тобі отримати горде звання підприємця. Сьогодні ця робота вимагає ще великої уваги та сил. Бажаю підкорювати світ бізнесу з колишнім завзяттям, перемагати конкурентів і легко знаходити вірних партнерів-союзників! Нехай ризики обнуляються, а доходи ростуть без зупинок! З Днем підприємця!

***

Тих, хто створив свою справу,

Бізнес прибутковий відкрив,

Ми сьогодні вітаємо

І бажаємо багато сил,

Знає нехай підприємець,

Що ми цінуємо його роботу,

Нехай клієнтів буде багато,

А проблеми геть підуть!

***

З Днем підприємця України. Бажаю товстої та міцної підприємницької жилки, раціонально використовувати всі свої ресурси, а ресурсів цих нехай у тебе буде більше, ніж достатньо. Завжди виходь у великий плюс, вір в себе, працюй з успіхом і живи з посмішкою.

***

Сьогодні свято тих людей,

На чиїх умах росте країна,

Від чиїх немислимих ідей

До успіху знову йде вона.

Бажаю чесність не втрачати,

Кмітливість хитру маючи,

Багатства лише примножувати,

Свій бізнес пестячи і плекаючи!

***

Вітаю Вас з професійним святом – Днем підприємця. Бажаю успіхів Вашому бізнесу, вдалих угод, надійних партнерів та щоб удача та надія ніколи не залишали Вас. Нехай у Вашій родині також буде тепло та затишок, а Ваша плідна праця завжди буде запорукою добробуту Ваших рідних. Зі святом!

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праздник поздравления открытки День предпринимателя
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