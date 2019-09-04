Сгорел на работе: в Испании прямо на кастинге умер юный порноактер

Съемки порно. Иллюстративное фото / http://daveproject.eu

В Испании 20-летний парень, пытавшийся построить карьеру в порно, внезапно скончался после кастинга.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным правоохранителей и коронера, парень умер от сердечного приступа, который с ним случился во время купания в бассейне после секса на кастинге.

Инцидент произошел на вилле, арендованной порнопродюсерами в городе Майрена-дель-Альхарафе (окрестностнями Севильи). Местная полиция продолжает расследовать причину, приведшие к смерти мужчины,

Напомним, ранее в американской порноиндустрии объяснили серию смертей актрис - в том числе и кончину юной - 20-летней - порноактрисы Оливии Нова (настоящее имя — Лекси Форд).