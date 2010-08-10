В Украине проживают более 13,5 млн пенсионеров

Выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин соответствует мировой практике. Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Кабмина. В пресс-службе объясняют, что причин для выравнивания пенсионного возраста несколько: - действующее правительство вынуждено занимать деньги у стран, в которых пенсионный возраст выше, чем в Украине. В Великобритании женщины идут на пенсию в 60 лет, в США и Германии - в 65 лет, в Японии – в 70; - в прошлом году дефицит Пенсионного фонда составил более 17 млрд гривен. По оценкам экспертов, в текущем году он может возрасти до 29 млрд; - в украинском обществе сложилась критическая ситуация: при общей численности работающих в 14 миллионов, число пенсионеров превысило 13,5 миллионов человек. «Продление на 10 лет рабочего стажа, необходимого для получения пенсионных выплат в полном объеме, ликвидирует механизм социальной уравниловки, усилит социальную справедливость, создаст положительную мотивацию для работающих продолжать трудовую деятельность, что улучшит сбалансированность Пенсионного фонда на 2 млрд грн уже в 2011 году», - говорится в заявлении.