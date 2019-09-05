Чтоб стоял как часовой: масла, которые поднимут либидо и укрепят потенцию

Масло, секс / Econet

Еще во времена, когда пирамида Хеопса считалась новомодным и современным сооружением, лекари часто врачевали пациентов, испытывающих проблемы с либидо и потенцией специальными растительными маслами.

Несмотря на минувшие с тех пор века, некоторые медики и сейчас утверждают, что использование различных масел поможет людям, испытывающим проблемы с сексуальной силой - через втирание, запах, использованием вместе с массажем или ванной.

Читайте такжеНазвана еда, которая вызывает сексуальное возбуждениеСреди таких вот возбуждающих средств лидируют масла бергамота, иланг-иланг, пачули. Далее идет редкое, но крайне эффективное в половом плане масло давана (стимулирующее выработку тестостерона).

Затем - масло нероли хорошо работает с сексуальным желанием и у женщин, и у мужчин. Еще как афдродизиак может сработать масло грейпфрута.

Напомним, ранее врачи составили топ-5 продуктов, максимально улучшающих потенцию. До этого исследователи определили список фруктов, работающих в плане улучшения сексуальной силы лучше легендарного лекарственного средства "Виагра".