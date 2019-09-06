Близнецы накормили наркотиками и устроили секс с юной школьницей

Иллюстративное фото / jur24pro

В Санкт-Петербурге (Россия) братьев-близнецов подозревают в продаже наркотических веществ и сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой.

Как сообщают местные СМИ, 16-летнюю школьницу доставили в больницу с острым отравлением. Довольно быстро выяснилось, что девушка употребляла наркотики.

Вскоре полиция задержала двух братьев-близнецов - 21-летних Савелия и Семена.

По версии следствия, сперва один из них убедил несовершеннолетнюю употребить наркотики (которые предоставил ему брат). А потом, воспользовавшись ее состоянием, совершил сексуальное насилие над девушкой.

Против братьев открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в России подростки устроили групповой секс со школьницей. До этого в РФ пара в многоэтажном доме регулярно терроризировала соседей публичным сексом.