Мужчина решил засудить экс-жену, из-за которой подсел на анальный секс

Секс. Иллюстративное фото / ТСН

В российской глубинке, в Нижегородской области, мужчина решил засудить экс-супругу за то, что из-за нее пристрастился к анальному сексу.

Соответствующее сообщение было опубликовано Telegram-каналом Mash. По имеющимся данным, мужчина в исковом заявление утверждала, что супруга занимались с ним анальным сексом, смешанным с массажем простаты. Потом женщина его покинула, наотрез отказавшись продолжать сеансы лечения.

Нижегородец утверждает, что теперь вынужден лечиться самостоятельно - при помощи подручных средства. От экс-жены он требует 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее православный епископ рассказал, как связаны анальный секс и появления на свет геев. До этого эксперт разбила самые популярные мифы об анальном сексе.