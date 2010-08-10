Милиция раскрыла нападение на журналиста

Милиция Донецка задержала двух парней, которые 6 августа повредили аппаратуру и угрожали расправой фотокорреспонденту региональной газеты «Донецкие новости» Даниилу Павлову, который производил съемку по заданию редакции. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области. По словам начальника Калининского райотдела милиции Донецка Василия Горячева, 6 августа текущего года от сотрудника издания поступило заявление о привлечении к ответственности двоих неизвестных, которые во время выполнения им редакционного задания отобрали у него флеш-карту от фотоаппарата. Горячев отметил, что в течение нескольких суток сотрудниками милиции Калининского РОВД были задержаны лица, совершившие противоправные действия в отношении фотокорреспондента. Задержанные парни, оба 1987 года рождения, свои действия мотивируют нежеланием того, чтобы их фотографии на фоне киоска с курительными смесями попали в СМИ. По данному факту собираются необходимые материалы, в том числе опрашиваются свидетели случившегося, после чего будет принято решение в соответствии с законом, заключил начальник райотдела милиции. Как сообщалось, в Донецке фотокорреспондент региональной газеты «Донецкие новости» производил съемку торгового ларька на бульваре Шахтостроителей, в котором продаются курительные смеси. На тот момент ларек был закрыт, и журналист сделал несколько снимков. Но неожиданно к ним подошли двое молодых людей спортивного телосложения и безапелляционно в грубой форме стали требовать отдать фотоаппарат. Чтобы сохранить редакционную аппаратуру, журналист в присутствии этих двух молодых людей удалил сделанные снимки с флэш-карты памяти фотоаппарата, но это их не удовлетворило, и Павлов вынужден был отдать карту памяти фотоаппарата. Павлов отметил, что ему чудом удалось избежать драки, которую постоянно провоцировали двое этих молодых людей, но журналист опасался за сохранность редакционного фотоаппарата. Павлов уточнил, что цена отобранной карты памяти из фотоаппарата составляет около 100 долларов, и сообщил, что сразу после инцидента написал заявление о случившемся в Калининский райотдел милиции.