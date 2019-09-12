Гнездо разврата: пара устраивает BDSM-секс в многоэтажке - видео

Та самая пара равзратников / скриншот из видео

В городе Домодедово, что в Подмосковье, жители многоэтажного дома помимо своей воли уже долгое время наблюдает разнузданный BDSM-секс.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей, публичный разврат устраивает пара средних лет − Жанна и Дмитрий. Кроме грубого секса прямо в коридорах дома, женщина еще и регулярно устраивает сеансы обнажения на публике и выводит его своего партнера на поводке.

Все встречи с полицейскими для развратников пока заканчивались максимум отсидкой Жанны 10 суток в "обезьяннике" - после того, как она обнажила свои половые органы прямо перед школой.

Напомним, ранее юная модель умерла от удушения во время BDSM-секса. До этого "доминатрикс" рассказала, как правильно заниматься BDSM-сексом.