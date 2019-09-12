"Начал танцевать - она хватает за хер и хочет сосать": интервью с киевским стриптизером

Дмитрий Видоменко

журналист

12 сентября 2019, 19:30

Предельно откровенное интервью, которое Главреду дал киевский стриптизер Владимир, выступающий под сценическим именем Black Jack.

Стриптиз
Стриптизер с клиенткой / facebook.com/Show-ballet-Dark-Side

"Я из поколения которые хорошо умеет только трахаться и драться"

Был такой друг-стриптизер. Андрей, он же Беспал, который меня частенько прикрывал. Ведь у меня не было отца, не было брата, не было дяди. Беспал мне помогал с делами, когда я сам не мог справиться. Он всегда был крутым, в хорошей форме, за ним вились девушки – в общем, классический альфа-самец. И вот как-то Беспал попросил меня : "Еду на выезд (на квартиру, частный заказ) стриптизером. Но девушки заказчицы – какие-то странные. Поехали побудь со мной просто на всякий случай". Я согласился. Беспал надел крутой костюм копа-спецназовца – как настоящий. Мы приехали в маленький ресторанчик на крыше дома. Беспал, несмотря на то, что его музыку девушки включить не сумели, сымпровизировал танец и за пять-шесть минут получил круглую сумму – около двух тысяч гривен. Я и подумал – черт возьми. Легче работы не видал еще. Беспал сказал: "Качайся, дружище, я помогу тебе с хореографией, с костюмами, протяну туда, куда надо". Это оказался треп, но танцевать стриптиз я таки стал. Тогда в Киеве был единственный клуб с мужским стриптизом. Такая школа стриптизеров. Я вообще из того поколения ребят, которые умели здорово делать немногое, кроме как трахаться и драться. Кем еще мы могли стать? В этом клубе, кстати, уже работал Леха – мой друг и брат Беспала. Поэтому, в общем меня и не кидали на деньги – а большинство остальных парней регулярно страдали. Потому-то в этом клубе такая текучка кадров и проблемы с шоу. К примеру, толком отрепетировать антре (выход с танцем всех стриптизеров), да и нормально откатать программу не получалось. 

Антре стритпизеров
Антре стриптизеров/ facebook.com/Show ballet Dark Side

"Ночь – она очень длинная"

Хорошему стриптизеру нужна настойчивость. Мне казалось поначалу – стриптиз не составит труда. Пару раз двинуть тазом, всего-то. Пока не попал на смотрины в стрип-клуб. Стою в трусах с базара дешевых, а на сцену выходит эталон – с телом и лицом как у греческих богов. И делает таки вещи на сцене, что потом неудивительно, когда женщины на шоу свистят и кричат – "я хочу его, его". Сразу подумал: "Х*ли я тут делаю?". Много раз хотел уйти, но ребята все равно притягивали обратно за уши. Никуда не уйдешь – иначе можно забыть о карьере стриптизера. А ночь – она очень длинная, когда ты каждые 10-15 минут выходишь танцевать. Когда идет go-go-программа. Начинается шоу с какого-нибудь антре. Потом идет блок – серия двойных, тройных, сольных номеров. Потом опять антре и гоу-гоу, то есть ты просто выходишь и танцуешь под музыку. 

Владимир - второй слева/ facebook.com/Show-ballet-Dark-Side

"Недавно женщины чуть не сломали мне член"

Женщины – они бездушные. Они тыкают пальцами, они смеются, бл*, всю ночь – ведь пришли отдохнуть. Причем не просто подхихикивают, но похотливо гогочут, видя нас – мол, этот – ничего, а тот – просто придурок. После такого комплексы, боязнь сцены исчезают напрочь. Черт возьми, недавно бабы просто дикие попались и чуть не сломали мне член, прямо на сцене. Часто кидаются с когтями наперевес. Кусаются, царапают. Мы когда танцуем гоу-гоу, в самый разгар ночи, то женщины уже хорошо разогреты алкоголем, уже насмотрелись на мужские тела которые танцуют. Бабы просто сходят с ума. Мне страшно порой. Разочаровался в женщинах. Такое часто бывает – девушка вот-вот выйдет замуж. Пришла с подружками на девичник, смотрит на тебя. Тянешь ее на сцену. Мнешь чуть. Прошло минут тридцать, она заказывает тебя на приват. Заходишь в комнату, только начал танцевать, как вдруг она хватает за хер и хочет сосать. Это ужасно.

"Зачем танцевать всю ночь - если можно трахнуть в жопу за деньги?"

В том самом моем первом клубе большинство ребят ничем не брезговали. Я тогда встречался с девушкой, был глупый и верный. Даже оттонцовывал от тех женщин, которые хотели просто дать мне чаевые. Наш коллектив, Dark Side, мы танцоры по большей части. "Исполняем ваши самые темные желания" (смеется - Главред).

Мыработаем в крупных клубах по Киеву. Там такое не требуется. Это – не бордели. Есть разница между мужским и женским стриптизом. Мы работаем с девушками-сотрудницами. Их тоже никто не заставляет. Но они сами по себе не отказываются – от такой вот подработки. Я лично всегда придерживался мнения – я не проститутка, я не шлюха. Я трахну клиентку абсолютно бесплатно, если ты мне понравишься. А если она мне неприятна, то ни о каком сексе речи быть не может – хоть за все бабки гребаного мира.

Владимир (второй справа) с коллегами по Dark Side / Instagram

Если быть абсолютно честным – парни, которые хотят подработать, делают это. Есть такая штука – черный приват, черный подарок для принцессы – в каждом клубе по своему. Самое дорогое – "уволить стриптизера". Т.е. клиентка забирает его с собой на всю ночь, до шести утра. Обычно парни, которых так увозят, делают все в плане секса. Ведь хотят поехать еще. Зачем танцевать всю ночь, если можно за пять тысяч дать кому-то в рот, трахнуть в жопу и поехать домой напичканным бабками? Такая логика.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Instagram стриптиз секс интим стриптизерша стриптиз-клуб
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:58
Дочь Цемаха рассказала о планах после возвращения на Донбасс
19:54
Пенсии жителям Донбасса: в Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми" Видео
19:53
Мошенницы с Уолл-стрит: о чем фильм с Дженнифер Лопес Фото Видео
19:30
"Начал танцевать - она хватает за хер и хочет сосать": интервью с киевским стриптизером
19:27
До победного конца: Зеленский договорился с Финляндией о борьбе с Путиным
19:02
"На работе как дома": "слуга народа" стал звездой сети, разувшись в Раде
18:45
"Депутаты, а не зеленые кнопки": Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду Видео
18:34
Каждый раз: Monatik оказался в ванной с горячей брюнеткой Видео
18:30
Зеленский требует провести встречу "нормандского формата" в сентябре
18:23
Законопроект о лишении мандатов депутатов-перебежчиков снимут - Арахамия
18:22
Зеленский рассказал, когда и в каких условиях встретится с Путиным
18:13
В Словении требуют отставки президента за высказывание об Украине и Турции
18:04
"В порно": Шурыгина выставила голый зад на интимном фото
17:58
Назад в СССР: Рада провалила отмену советских законов и актов в Украине
17:52
Пятница 13-е выпала на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака Фото
17:43
У партий Ляшко и Тимошенко заберут в бюджет 250 тысяч гривен
17:40
ПриватБанк: оплата на кассе теперь производится по-новому
17:35
В Мариуполе студенты перелезают через забор из-за странной прихоти ректора Видео
17:31
Соратник Авакова намерен баллотироваться в мэры Мариуполя Видео
17:10
Нафтогаз опубликовал список контор, из-за долгов которых отопительный сезон под угрозой
17:00
"Прокуроропад" продолжается: Рябошапка подписал новые приказы на увольнение
16:54
"Аж жить не хочется": видео Якубовича в инвалидном кресле напугало людей Видео
16:45
"Я бы тебе, нах*й, в *бло, дал": Алиев устроил скандал с полицией - видео Видео
16:37
"А почему не из термокружки?": Путин тяпнул водки и стал посмешищем в сети Видео
16:34
Очередной новоизбранный нардеп угодил в скандал Видео
16:30
Ликвидация УПЦ КП: у Филарета похвастались победой над Минкультом в суде Видео
16:30
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
16:08
Седокова охмурила: женатый баскетболист бросил жену и ребенка
16:06
Ортопедические изделия для позвоночника в медмагазине "Ортоп" реклама
15:58
Ученые выяснили, когда начинается старение и как продлить молодость
15:40
"Уже кончает": звезда Школы показала сочную грудь
15:36
"Избегают диалога": в России заговорили о ядерной войне
15:35
"Посылаешь на*уй и отдыхаешь": Ирине Геращенко запретили появляться в Раде
15:31
Евросоюз продлил санкции против РФ из-за агрессии в Украине Видео
15:21
"Взорвется по западной границе": главный пропагандист Кремля забредил развалом Украины Видео
15:03
Рада ликвидировала Нацкомфинуслуг и снизила контроль над бизнесом Видео
14:54
Чат с российским политиком и экономистом Андреем Илларионовым
14:48
Бодренький Алибасов предлагает журналистам выпить КРОТа
14:35
Боевики "ЛНР" отдали Украине 54 заключенных
14:33
В посольстве США назвали вероятную дату встречи Зеленского с Трампом Видео
14:31
"Бл*, Гадя с сестрой в самолете": безработная Савченко улизнула на курорт в Черногорию
14:04
ГБР обыскивает Укроборонпром по уголовным делам Порошенко и Гонтаревой
14:03
"Могу себе позволить": Григорий Лепс снова пьет
14:03
Поток недобрых новостей: как спастись от Сатурна – гороскоп на завтра Видео
14:01
Социологи узнали, сколько украинцев довольны работой Зеленского и премьера: инфографика
13:42
Одни маты: в Слуге народа рассказали о реакции Зеленского на кнопкодавство Видео
13:32
"Пися на замке": Киркоров пошутил над Артуром Пирожковым Видео
13:31
СБУ задержала боевика "ЛНР", который минировал и подрывал мосты
13:29
Европейская Бизнес Ассоциация призвала доработать проект изменений в Налоговый кодекс
13:05
Нидерланды распекли послов стран ЕС из-за обмена Цемаха
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять