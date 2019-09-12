"Начал танцевать - она хватает за хер и хочет сосать": интервью с киевским стриптизером

Стриптизер с клиенткой / facebook.com/Show-ballet-Dark-Side

"Я из поколения которые хорошо умеет только трахаться и драться"

Был такой друг-стриптизер. Андрей, он же Беспал, который меня частенько прикрывал. Ведь у меня не было отца, не было брата, не было дяди. Беспал мне помогал с делами, когда я сам не мог справиться. Он всегда был крутым, в хорошей форме, за ним вились девушки – в общем, классический альфа-самец. И вот как-то Беспал попросил меня : "Еду на выезд (на квартиру, частный заказ) стриптизером. Но девушки заказчицы – какие-то странные. Поехали побудь со мной просто на всякий случай". Я согласился. Беспал надел крутой костюм копа-спецназовца – как настоящий. Мы приехали в маленький ресторанчик на крыше дома. Беспал, несмотря на то, что его музыку девушки включить не сумели, сымпровизировал танец и за пять-шесть минут получил круглую сумму – около двух тысяч гривен. Я и подумал – черт возьми. Легче работы не видал еще. Беспал сказал: "Качайся, дружище, я помогу тебе с хореографией, с костюмами, протяну туда, куда надо". Это оказался треп, но танцевать стриптиз я таки стал. Тогда в Киеве был единственный клуб с мужским стриптизом. Такая школа стриптизеров. Я вообще из того поколения ребят, которые умели здорово делать немногое, кроме как трахаться и драться. Кем еще мы могли стать? В этом клубе, кстати, уже работал Леха – мой друг и брат Беспала. Поэтому, в общем меня и не кидали на деньги – а большинство остальных парней регулярно страдали. Потому-то в этом клубе такая текучка кадров и проблемы с шоу. К примеру, толком отрепетировать антре (выход с танцем всех стриптизеров), да и нормально откатать программу не получалось.

Антре стриптизеров/ facebook.com/Show ballet Dark Side

"Ночь – она очень длинная"

Хорошему стриптизеру нужна настойчивость. Мне казалось поначалу – стриптиз не составит труда. Пару раз двинуть тазом, всего-то. Пока не попал на смотрины в стрип-клуб. Стою в трусах с базара дешевых, а на сцену выходит эталон – с телом и лицом как у греческих богов. И делает таки вещи на сцене, что потом неудивительно, когда женщины на шоу свистят и кричат – "я хочу его, его". Сразу подумал: "Х*ли я тут делаю?". Много раз хотел уйти, но ребята все равно притягивали обратно за уши. Никуда не уйдешь – иначе можно забыть о карьере стриптизера. А ночь – она очень длинная, когда ты каждые 10-15 минут выходишь танцевать. Когда идет go-go-программа. Начинается шоу с какого-нибудь антре. Потом идет блок – серия двойных, тройных, сольных номеров. Потом опять антре и гоу-гоу, то есть ты просто выходишь и танцуешь под музыку.

Владимир - второй слева/ facebook.com/Show-ballet-Dark-Side

"Недавно женщины чуть не сломали мне член"

Женщины – они бездушные. Они тыкают пальцами, они смеются, бл*, всю ночь – ведь пришли отдохнуть. Причем не просто подхихикивают, но похотливо гогочут, видя нас – мол, этот – ничего, а тот – просто придурок. После такого комплексы, боязнь сцены исчезают напрочь. Черт возьми, недавно бабы просто дикие попались и чуть не сломали мне член, прямо на сцене. Часто кидаются с когтями наперевес. Кусаются, царапают. Мы когда танцуем гоу-гоу, в самый разгар ночи, то женщины уже хорошо разогреты алкоголем, уже насмотрелись на мужские тела которые танцуют. Бабы просто сходят с ума. Мне страшно порой. Разочаровался в женщинах. Такое часто бывает – девушка вот-вот выйдет замуж. Пришла с подружками на девичник, смотрит на тебя. Тянешь ее на сцену. Мнешь чуть. Прошло минут тридцать, она заказывает тебя на приват. Заходишь в комнату, только начал танцевать, как вдруг она хватает за хер и хочет сосать. Это ужасно.

"Зачем танцевать всю ночь - если можно трахнуть в жопу за деньги?"

В том самом моем первом клубе большинство ребят ничем не брезговали. Я тогда встречался с девушкой, был глупый и верный. Даже оттонцовывал от тех женщин, которые хотели просто дать мне чаевые. Наш коллектив, Dark Side, мы танцоры по большей части. "Исполняем ваши самые темные желания" (смеется - Главред).

Мыработаем в крупных клубах по Киеву. Там такое не требуется. Это – не бордели. Есть разница между мужским и женским стриптизом. Мы работаем с девушками-сотрудницами. Их тоже никто не заставляет. Но они сами по себе не отказываются – от такой вот подработки. Я лично всегда придерживался мнения – я не проститутка, я не шлюха. Я трахну клиентку абсолютно бесплатно, если ты мне понравишься. А если она мне неприятна, то ни о каком сексе речи быть не может – хоть за все бабки гребаного мира.

Владимир (второй справа) с коллегами по Dark Side / Instagram

Если быть абсолютно честным – парни, которые хотят подработать, делают это. Есть такая штука – черный приват, черный подарок для принцессы – в каждом клубе по своему. Самое дорогое – "уволить стриптизера". Т.е. клиентка забирает его с собой на всю ночь, до шести утра. Обычно парни, которых так увозят, делают все в плане секса. Ведь хотят поехать еще. Зачем танцевать всю ночь, если можно за пять тысяч дать кому-то в рот, трахнуть в жопу и поехать домой напичканным бабками? Такая логика.